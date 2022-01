Brokdorf, Grohnde, Gundremmingen Stromkonzerne nehmen weitere Atommeiler vom Netz

Gegen das AKW Brokdorf protestierten in den 1980ern 100.000 Menschen. Jetzt geht das damals umkämpfte Kraftwerk endgültig vom Netz. Abgeschaltet wurden auch Meiler in Bayern und in Niedersachsen.