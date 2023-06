Um den Erzeugungsmix der Importe zu ermitteln, hat Agora den Strommix in jeglichen Staaten herangezogen, die grenzüberschreitende Leitungen nach Deutschland haben – aber jeweils nur in den Stunden, in denen wirklich Strom in die Bundesrepublik geflossen ist. Den Experten zufolge hätte Deutschland in manchen Stunden noch mehr Strom importieren können, wenn die grenzüberschreitenden Leitungen eine höhere Kapazität hätten.