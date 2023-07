Für berufliche Weiterbildungen Staat zahlt erstmals mehr als eine Milliarde Euro Aufstiegs-Bafög

Bei 865 Millionen Euro und damit 84 Prozent der Leistungen handelte es sich um Zuschüsse, größtenteils zur Finanzierung des Lebensunterhalts. Rund 162 Millionen Euro oder 16 Prozent waren den Angaben zufolge bewilligte Darlehen, von denen ein Großteil der Finanzierung von Lehrgangs- und Prüfungsgebühren diente.

Wer durch das Aufstiegs-Bafög gefördert wird

Die Weiterbildung kann in Teil- oder in Vollzeit gemacht werden. Im Jahr 2022 wurden 74.000 Teilzeitfortbildende gefördert und 118.000 in Vollzeit. Von letzteren bezogen 78 Prozent (92.000 Personen) außer den Einkünften durch das Aufstiegs-BAföG keinerlei Einkommen.