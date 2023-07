Auto, Heizung, Solar So reduzieren Sie den eigenen CO₂-Fußabdruck am stärksten

Solar und ÖPNV im Aufwind

Als nächstgrößere Klimahebel für Privatleute nennen E.on und Energy Brainpool Solaranlagen auf Dächern und Balkonen , sparsameres Heizen, auch mithilfe intelligenter Thermostate – sowie den Umstieg vom Auto zum öffentlichen Nahverkehr. In diesen Feldern zeigt sich eine spürbare Dynamik in Deutschland.

Beispiel Fotovoltaik: Dem Bundesverband Solarwirtschaft zufolge wurden in den ersten vier Monaten dieses Jahres mehr als doppelt so viele Fotovoltaikanlagen auf Privatdächern neu in Betrieb genommen wie im Vorjahreszeitraum. Zugleich installieren die Menschen immer mehr kleine Balkonkraftwerke. In den vergangenen Monaten haben Solarzellen in Deutschland gut sechs Prozent mehr Strom erzeugt als im Vorjahreszeitraum, was die Bundesnetzagentur sowohl auf den Zubau als auch auf günstige Wetterbedingungen zurückführt.