Chipmangel in der Autoindustrie Neuzulassungen in der EU sacken 2021 noch weiter ab

Bereits 2020 verzeichnete die Autoindustrie in der EU einen Rekordeinbruch bei Neuzulassungen. Durch den weltweiten Mangel an Halbleitern geht die Krise weiter, nur ein deutscher Hersteller verzeichnete ein kleines Plus.