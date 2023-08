»Die Konkurrenz ist schon weiter«

In den USA und in Kanada hätten bereits 194.000 Fahrzeuge der Marken Ford und Lincoln insgesamt 175 Millionen Kilometer im Blue-Cruise-Modus zurückgelegt, sagte das Unternehmen. In Deutschland ist die »Blue-Cruise«-Funktion zunächst nur im Elektro-Sportwagen Mustang Mach-E zu haben, in einigen Wochen können Kunden und Kundinnen entsprechende Bestellungen aufgeben.

Branchenexperten reagierten verhalten auf die Ankündigung. »Für Ford ist das ein kleiner Schritt nach vorne, aber die Konkurrenz ist schon weiter«, sagte Ferdinand Dudenhöffer vom Duisburger Center Automotive Research (CAR). Während man bei der Ford-Funktion den Verkehr noch aufmerksam verfolgen müsse, sei das bei Mercedes nicht mehr nötig. Die zentrale Frage jedoch der Preis: Wenn er zu hoch sei, werde das Ford-Produkt »kaum Resonanz finden, weil es nur wenig Erleichterung für den Fahrer bringt«, sagte Dudenhöffer.