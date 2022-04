Weil viele Kunden deshalb ihr altes Fahrzeug länger fahren, ist auch der Gebrauchtwagenmarkt in eine historische Schieflage geraten. Händler berichten teils von Preisexplosionen um 20 bis 30 Prozent, allein in den vergangenen Monaten. Betroffen sind laut Gebrauchtwagen-Portal Mobile.de vor allem kleinere Fahrzeuge. Ein Kleinwagen kostete demnach im Februar durchschnittlich gut 17.000 Euro, ein Plus von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, ein Auto der Mittelklasse fast 33.000 Euro (plus 28 Prozent). Das Erstaunliche dabei: Trotz Preisexplosion steigt die Nachfrage weiter. Die Zahl der Tage, die die Fahrzeuge auf den Höfen der Autohändler stehen, ist rückläufig.