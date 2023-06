Der Prozess, den Springer nun gestützt durch diese Informationen gegen Reichelt führt, spielt an zwei Fronten. Zum einen fordert der Verlag eine Abfindung in Höhe von zwei Millionen Euro zurück. In einem Abwicklungsvertrag, den Reichelt nach seiner Kündigung unterschrieb, soll er sich verpflichtet haben, vertrauliche Daten entweder zu löschen oder dem Arbeitgeber zu übergeben. Zweitens soll Reichelt in insgesamt fünf Fällen Mitarbeiter von Axel Springer abgeworben haben – obwohl sein Abwicklungsvertrag dies ausdrücklich ausschloss. Die Vertragsstrafe, die Springer geltend machen will, beläuft sich auf 192.000 Euro.