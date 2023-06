Der Axel-Springer-Verlag will sich mit Übernahmen Expertise bei Künstlicher Intelligenz (KI) sichern. »Wir haben beschlossen, ein M&A-Kompetenzzentrum einzurichten«, sagte Konzernchef Mathias Döpfner in einem internen Podcast an die Beschäftigten, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Dieses Team solle sich nur auf Übernahmen (M&A) konzentrieren. Es gehe um »Akquisitionen von KI-Unternehmen in der Frühphase oder in der Spätphase – die aus verschiedenen Gründen wichtig oder attraktiv für Axel Springer sein können«.