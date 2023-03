Axel Springer wirft komplette »BILD«-Führung raus

Es ist ein Paukenschlag bei Europas größter Boulevardzeitung: Der Axel-Springer-Konzern trennt sich von den amtierenden Chefredakteuren Johannes Boie, Claus Strunz und Alexandra Würzbach. Mit der früheren »Bild-am-Sonntag«-Chefin Marion Horn steht auch bereits eine Nachfolgerin fest. Das kündigte der Verlag in einer internen E-Mail an die Redaktion an, die dem SPIEGEL vorliegt.