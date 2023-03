Dem Land bereite dies beim Ausbau der Windkraft »gehörige Schwierigkeiten«. Für neue Windkraftanlagen seien die Flächen in einem großen Maße nicht nutzbar. Der jüngste Brief mag überraschen. Denn eigentlich hatte es für beide Seiten erst vor Kurzem in einem ähnlichen Streit eine Lösung gegeben. Zuerst hatte die »Südwest Presse« am Samstag aus dem Brief zitiert.

Elf Prozent der Landesfläche betroffen

Betroffen seien allein im Kreis Biberach fast 70 Prozent der Kreisfläche, in der Region Donau-Iller 60 Prozent. Die ausgeweiteten Korridore für Hubschraubertiefflugstrecken beträfen mittlerweile ein Gebiet von rund elf Prozent der baden-württembergischen Landesfläche. »Bei einem Blick auf die Karte stellt sich die Frage, ob diese Strecken in dieser Anzahl und Ausmaß wirklich zu Übungszwecken benötigt werden«, argumentieren die Regierungsmitglieder. »Auch wurden Strecken teilweise über bereits überplante Gebiete gelegt.«