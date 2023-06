In dem Zwischenbericht benennen die Unfallermittler einen »Mangel am Oberbau« der Bahnstrecke als primäre Ursache für das Entgleisen des Regionalzugs. Die am Unglücksort verlegten Spannbetonschwellen hätten Schäden aufgewiesen, die dazu geführt hätten, dass die sogenannten Schienenauflager als Bindeglieder zwischen Schiene und Beton wegbrachen. »Das ist das, was derzeit gesichert ist«, sagte ein BEU-Sprecher am Donnerstag. »Die Ermittlungen zur Unfallursache sind aber deutlich umfangreicher und dauern an.«