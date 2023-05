Nach der Absage eines zweitägigen Warnstreiks läuft der Zugbetrieb nach Angaben der Deutschen Bahn am Montagmorgen fast reibungslos. Der Betrieb sei »weitgehend planmäßig angelaufen«, sagte ein Bahnsprecher. Tausende Mitarbeiter seien am Wochenende kurzfristig kontaktiert worden, um so viele Schichten so schnell wie möglich zu besetzen. Im Fernverkehr würden am Montag rund 90 Prozent der geplanten Züge fahren. Auf etliche Verspätungen müssen sich die Reisenden allerdings einstellen. Auch eine kurze Überprüfung, welche Züge verkehren, kann nicht schaden. Der Regional- und S-Bahn-Verkehr läuft nach Angaben der Bahn dagegen praktisch ohne streikbedingte Einschränkungen.