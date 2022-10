Bahnstreik In Großbritannien stehen die meisten Züge still

Der Bahnverkehr in Großbritannien ist massiv eingeschränkt. Wegen eines groß angelegten Streiks bleiben am Samstag die meisten Züge stehen. Nur rund elf Prozent der üblichen Verbindungen sind laut einem Sonderfahrplan vorgesehen. In einigen Regionen des Landes, etwa zwischen London und größeren Städten wie Edinburgh, Brighton und Newcastle, fahren überhaupt keine Züge. Auch der Heathrow Express ist ausgesetzt.