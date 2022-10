Bahnstreik Zugverkehr in Großbritannien weitgehend lahmgelegt

Weiterer Streik am Montag in Schottland

Dem Streikaufruf folgten laut der Gewerkschaft RMT (National Union of Rail, Maritime and Transport Workers) 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 15 verschiedenen Zugunternehmen. Es ist bereits der dritte Bahnstreik in Großbritannien in diesem Monat. In Schottland war für Montag ein weiterer Streik angesetzt.