In einem Antrag der CDU/CDU-Fraktion von voriger Woche wurden vor allem diese Zustimmungserfordernisse im Mietverhältnis oder in der Eigentümergemeinschaft als besonders große Hindernisse beschrieben. Verbraucherschützer hatten bereits länger Vereinfachungen bei der Installation der Anlagen gefordert, Ende März schlossen sich die Energieminister der Länder an.