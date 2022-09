Die britische Notenbank geht gegen den zuletzt starken Anstieg der Renditen am heimischen Kapitalmarkt vor. Aufgrund von Störungen in diesem Marktsegment sollen ab sofort Staatspapiere mit langer Laufzeit erworben werden, wie die Bank of England am Mittwoch mitteilte. Eine Obergrenze wurde nicht genannt, die Käufe sollen allerdings zeitlich begrenzt bis Mitte Oktober stattfinden.