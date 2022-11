Eine Gefahrenquelle sieht Wuermeling in Immobilienkrediten. »Auch Kredite an Unternehmen könnten zunehmend zu einem Risiko werden«, merkte er an. Bisher seien Kreditausfälle allerdings die Ausnahme. Die Quote Not leidender Kredite in den Bankbilanzen sei weiterhin niedrig. »Das aber lässt sich nicht einfach in die Zukunft fortschreiben«, warnte er. Alle Frühindikatoren müssten daher sehr intensiv beobachtet werden.

Aus einem Stresstest für rund 1300 kleinere deutsche Banken war zuletzt hervorgegangen, dass die angenommenen Krisen für die meisten Institute beherrschbar sind.