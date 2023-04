Bankenexperte »Fusionen zwischen Banken wie UBS und CS funktionieren fast nie«

»Im Durchschnitt liegen die Gewinne nach der Fusion vier Prozent niedriger als vorher«, so der Professor an der privaten Wirtschaftshochschule IMD in Lausanne und Singapur . »Sie haben in der Regel kaum Synergieeffekte.« Er komme zu diesem Schluss, weil er weltweit Tausende Bankenfusionen untersucht habe.