Stattdessen hat BASF angekündigt, unter anderem eine energieintensive Ammoniak-Anlage und damit verbundene Düngemittelanlagen in Ludwigshafen zu schließen; die Nachfrage will der Konzern fortan auch vom belgischen Antwerpen aus bedienen. Einen recht neuen Produktionskomplex für den Kunststoff TDI in Ludwigshafen will BASF ebenfalls dichtmachen, da er »unterausgelastet« gewesen sei. Diesen Bedarf will das Unternehmen künftig aus den USA und Asien heraus decken.

Infolge der Schließungen sollen etwa 700 Arbeitsplätze in der Produktion in Ludwigshafen wegfallen. BASF hofft, dass man den meisten Betroffenen Arbeit in anderen Betrieben anbieten könne. Weitere 3500 Stellen sollen außerhalb der Produktion wegfallen, zum Beispiel in der Verwaltung, gut die Hälfte davon ebenfalls am Stammsitz Ludwigshafen. Dem stehen 900 zusätzlich geplante Arbeitsplätze in sogenannten Hubs gegenüber – unterm Strich ein Abbau von 2600 Stellen.