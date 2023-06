Eine Fledermaus in einem Oval: Seit dem 2. Februar 1998 ist das berühmte Batman-Logo als Marke in der EU eingetragen – und gehört seitdem dem US-amerikanischen Unternehmen DC Comics, dem Herausgeber der Batman-Comics. Das wird auch künftig so bleiben, entschied das erstinstanzliche Gericht der Europäischen Union (EuG) in Luxemburg – und wies die Klage eines italienischen Großhändlers auf Löschung der Marke ab (Aktenzeichen: T-735/21).