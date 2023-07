Der derzeit größte Batteriespeicher in Deutschland, der bereits in Betrieb ist, besitzt laut Marktstammdatenregister eine Speicherleistung von 72 Megawattstunden. Der größte Batteriespeicher in Europa steht nach Medienberichten in England, wird von Tesla betrieben und hat eine Speicherkapazität von 196 Megawattstunden. Ende des Jahres will Eco Stor nach eigenen Angaben zudem einen Speicher mit 207 Megawattstunden in Schleswig-Holstein in Betrieb nehmen.