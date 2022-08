Bayerischer Rundfunk Technikchefin hat zwei Autos – und zwei Chauffeure

Gegenüber dem Blatt begründet ein BR-Sprecher die großzügige Ausstattung damit, dass nur so immer ein Fahrer zur Verfügung stehe, der Spanner-Ulmer zwischen ihrem Wohnsitz in Eichstätt und dem Sitz des Bayerischen Rundfunks in München hin- und herfahren könne. Die Technikdirektorin müsse darüber hinaus im gesamten BR-Sendegebiet unterwegs sein. Es gebe aber »zwingend einzuhaltende Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes« für die Fahrer.