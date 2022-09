Nun soll nahe der bayerischen Landeshauptstadt München eine Hyperloop-Teststrecke entstehen. Avisierte Zielgeschwindigkeit der Gondeln in den weitgehend luftleeren Röhren: bis zu 850 Kilometer in der Stunde. Am Freitag war Baubeginn mit dem ersten Spatenstich in Ottobrunn. Bis Ende des Jahrzehnts solle eine Referenzstrecke des Hyperloop-Systems entstehen, teilte die Technische Universität München (TUM) mit.