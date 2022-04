Zwischen Bund und Ländern bahnt sich nach Informationen des SPIEGEL ein Streit über das Entlastungspaket an, mit dem die Bundesregierung die Bürger für die hohen Energiepreise entschädigen will. Im Mittelpunkt steht dabei die Energiepauschale von 300 Euro, die den Beschäftigten über die Gehaltsabrechnung ausbezahlt wird. Selbstständige dürfen ihre Steuervorauszahlung entsprechend kürzen.

Die Bundesregierung will die Steuerpflichtigen so einmalig um elf Milliarden Euro entlasten. Weil das Vorhaben der Ampel eine steuerliche Maßnahme darstellt, müssen die Länder, entsprechend ihrem Anteil am Gesamtaufkommen, rund die Hälfte der Kosten tragen.