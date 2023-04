»Erhebliche Beurteilungsfehler«

Die öffentlich finanzierte nationale Rundfunkanstalt stand unter Druck, nachdem bekannt geworden war, dass Sharp im Jahr 2021 dabei half, ein Darlehen für den damaligen Premierminister Boris Johnson zu arrangieren. Wenige Wochen später wurde Sharp auf Empfehlung der Regierung zum BBC-Chef ernannt.

Im Februar hatte ein Ausschuss Sharp für »erhebliche Beurteilungsfehler« kritisiert, weil nicht transparent mit seiner Rolle bei der Vermittlung eines Kredits von 800.000 Pfund an Johnson umgegangen war. Sharp erklärte damals, dass er weder an der Vergabe des Kredits noch an der Vermittlung einer Bürgschaft oder einer Finanzierung beteiligt war und dass seine Beteiligung nicht darüber hinausging, dass er Ende 2020 den kanadischen Geschäftsmann Sam Blyth einem Regierungsbeamten vorstellte.