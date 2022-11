Silberbach, der selbst CDU-Mitglied ist, sagte: »Die CDU/CSU war lange Zeit Garant für einen starken öffentlichen Dienst.« Jetzt scheine es ihr darum zu gehen, den Berufsnachwuchs abzuschrecken.

Eine Kampfkandidatur

Linnemann hatte in einem Buch und in Interviews Deutschland als ein Land dargestellt, das auf der Kippe steht. Über Jahrzehnte erarbeiteter Wohlstand drohe wegen Bürokratismus und der Schwächung von Eigeninitiative und Unternehmergeist verloren zu gehen. Ein Kapitel trägt die Überschrift »Ein Land erstickt an sich selbst«.

Vor dem am Sonntag startenden DBB-Gewerkschaftstag in Berlin war eine Kampfkandidatur gegen Silberbach bekannt geworden. Der Vorsitzende des Verbands Deutscher Realschullehrer, Jürgen Böhm, kandidiert ebenfalls für den Vorsitz.