Einem ehemaligen Banker des US-Finanzkonzerns Goldman Sachs droht nach einem Schuldspruch in der Korruptionsaffäre um den malaysischen Staatsfonds 1MDB eine lange Haftstrafe. Nach einem achtwöchigen Gerichtsprozess in Brooklyn sprach die Jury den 49-Jährigen am Freitag in allen Anklagepunkten schuldig. Verstöße gegen amerikanische Anti-Bestechungs- und -Geldwäsche-Gesetze könnten den früheren Manager der Bank nun bis zu 30 Jahre ins Gefängnis bringen. Laut Anklage soll er bei den Gaunereien selbst mehr als 35 Millionen Dollar (32 Millionen Euro) eingestrichen haben.