Dass die Steuersenkung schnell und komplett weitergegeben wird, ist unwahrscheinlich. Das Bundesfinanzministerium hatte bereits am Montag darauf hingewiesen, dass die Preise möglicherweise erst nach und nach sinken werden. Wurden Kraftstoffe bereits im Mai an die Tankstelle geliefert, so seien sie noch mit den alten und höheren Steuern belastet. Diese Kraftstoffe würden nach und nach verkauft, gegebenenfalls auch noch im Juni. Die Energiesteuer fällt nämlich nicht erst beim Tanken an, sondern in Raffinerien und Tanklagern.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) sagte dazu am Dienstag im Bundestag, es sei nun »Aufgabe des Kartellamts« durchzusetzen, dass die Steuersenkung »bei den Autofahrerinnen und bei den Pendlern ankommt«. Für diese sei sie gemeint, nicht für die Mineralölgesellschaften.