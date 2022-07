Warnstreiks in Hamburg

Ob diese Vorsichtsmaßnahmen ausreichen, ist in manchen Regionen dennoch fraglich: Am Hamburger Flughafen etwa sind am Freitag, dem vermutlich betriebsstärksten Tag seit Beginn der Coronapandemie, zahlreiche Beschäftigte einer Instandhaltungsfirma in den Warnstreik getreten. Die Gewerkschaft Ver.di hat die rund 180 Mitarbeiter der Real Estate Maintenance Hamburg (RMH), einer Tochter der Flughafengesellschaft, zu einer eintägigen Arbeitsniederlegung aufgerufen.

Die RMH-Beschäftigten sind unter anderem für die Instandhaltung der Technik in der Gepäckbeförderung zuständig. Zum Beginn der Sommerferien in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern erwartet der Flughafen am Freitag rund 50.000 Passagiere.