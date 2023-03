Laut der NGO sollen etwa Bagger der schweizerisch-deutschen Liebherr-Gruppe in der kolumbianischen Kohlemine El Cerrejón eingesetzt werden, für die indigene Völker gewaltsam vertrieben worden sein sollen. Das schwedische Unternehmen Sandvik, so Germanwatch, arbeite mit OceanaGold in der philippinischen Gold- und Kupfermine Didipio zusammen, obwohl es dort immer wieder Verstöße gegen die Landnutzungsrechte und Konflikte um die Wassernutzung gebe.