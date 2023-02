EU-Streit über deutsche Staatshilfen Berlin beklagt irreführende Zahlen

Die EU-Kommission hatte kürzlich Zahlen veröffentlicht, wonach mehr als die Hälfte der von der EU-Kommission genehmigten Staatshilfen in der EU, die Krisenauswirkungen wie hohe Energiepreise abfedern sollten, aus Deutschland kam. »Aber es geht nicht darum, was die Europäische Kommission genehmigt hat, sondern darum, wie viel ausgezahlt wurde«, sagte Giegold. Dies sei bislang nur ein Teil dessen, was genehmigt wurde. Ob tatsächlich so viel Geld wie genehmigt ausgegeben wird, steht noch nicht fest. Eine konkrete Zahl nannte der Grünenpolitiker nicht.