Rund 14 Monate nach einem erfolgreichen Volksentscheid in Berlin hält eine vom Senat eingesetzte Expertenkommission eine Enteignung großer Wohnungsunternehmen grundsätzlich für möglich, sieht aber noch viele offene Fragen. Das geht aus einem Entwurf für einen Zwischenbericht hervor, der am Freitag durch Recherchen der »Berliner Morgenpost« bekannt wurde. Laut dem Papier, das auch der dpa vorliegt, sieht das 13-köpfige Gremium in der Frage eine Gesetzgebungskompetenz des Landes.