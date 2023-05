Wie teuer die Werbung genau ist, will der Sender unter Verweis auf eine »Vertraulichkeitsklausel« nicht verraten. Bei neuen Kommunikationsmaßnahmen setze man den Claim nicht mehr ein. Ob der öffentlich-rechtliche Sender aus dem Vertrag rauskommen würde oder man die Reklame erneuert, ist offen. Vom Sender heißt es: »Der RBB prüft – auch unter dem Gesichtspunkt einer neuen Claimentwicklung –, ob eine vorzeitige Änderung möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist.« Die Reklame hält man aber grundsätzlich für sinnvoll. Der Berliner Hauptbahnhof sei ein »hochfrequentierter zentraler Ort in Berlin mit mehr als 300.000 Menschen«, die dort täglich unterwegs seien. »Durch eine Präsenz an diesem zentralen Ort erreicht der RBB viele Menschen aus der Region wie Gäste der Stadt und empfiehlt sich als ortsansässige Rundfunkanstalt.«