Pflegekräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung erhalten in der Regel in kommunalen Krankenhäusern 2932 Euro brutto. Nach zwei Jahren steigt der Lohn auf 3108 Euro, nach drei weiteren Jahren auf 3379 Euro. In der höchsten Stufe der Entgelttabelle stehen im aktuellen Tarifvertrag maximal 3654 Euro – die setzen aber lange Berufserfahrung voraus.