Die Entwicklung in Berlin war 2022 in den einzelnen Stadtbezirken sehr unterschiedlich. Nach Angaben des Landesamtes für Statistik wurden in sieben Bezirken mehr genehmigte Wohnungen gemeldet als 2021, darunter in Mitte (plus 139 Prozent) und Friedrichshain-Kreuzberg (plus 136,9 Prozent). In Friedrichshain-Kreuzberg wurde 2021 allerdings auch besonders wenig gebaut.

Den stärksten Rückgang verzeichnete im vergangenen Jahr Spandau mit einem Minus von 54,6 Prozent - 2021 wurden hier noch 2831 neue Wohnungen genehmigt.