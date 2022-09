In den Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 waren in der Nacht zum Montag insgesamt drei Gaslecks entdeckt worden. Was diese Lecks ausgelöst hat, ist derzeit unklar. Nach den Worten des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell deutet alles auf eine vorsätzliche Handlung hin. Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach von Sabotage. Schweden hatte bereits gestern angekündigt, »militärische Ressourcen« bereitzuhalten.