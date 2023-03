Nirgendwo in Deutschland sind prozentual so viele Frauen erwerbstätig wie in Sachsen – und die Beschäftigungsquote in dem Land steigt sogar deutlich. Sie habe sich 2022 binnen Jahresfrist um 0,9 Prozent erhöht, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz mit.