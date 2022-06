Beschluss der EU-Umweltminister Neuwagen in Europäischer Union sollen ab 2035 emissionsfrei sein

Verbrennungsmotoren für Autos haben in der EU keine Zukunft: Ab dem Jahr 2035 sollen in der Europäischen Union nur noch klimaneutrale Neuwagen verkauft werden. Darauf einigten sich die für Umwelt zuständigen Ministerinnen und Minister der 27 Staaten in der Nacht zum Mittwoch in Luxemburg (die vollständige Pressemitteilung zum Thema können Sie hier nachlesen ).