In dem Rechtsfall geht es um Vergehen, die Lafarge mit seinen Aktivitäten in Syrien begangen hat. Lafarge und die syrische Firma Lafarge Cement Syria (LCS) hätten sich in einem Fall der Abrede zur materiellen Unterstützung von als terroristisch eingestuften Organisationen in Syrien schuldig bekannt, schreibt Holcim dazu. Stattgefunden habe das »während des syrischen Bürgerkriegs zu einer Zeit intensiver Gewalt und unter dem Druck terroristischer Gruppen«. LCS habe damit versucht, »gravierende Sicherheitsprobleme in der Umgebung seines Zementwerks zu bewältigen«.