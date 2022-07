Der Berliner Gesetzgeber habe bewusst darauf verzichtet, die Vorschrift komplizierter zu gestalten. Sie ziele darauf ab, bei Bestandsbauten Energie zu sparen, und sei dafür geeignet und erforderlich. Es sei deshalb möglich, dass der »generalisierende Ansatz« des Berliner Gesetzgebers zulässig sei, die Sache klar und einfach zu regeln, um möglichst viel Dämmung zu ermöglichen – auch wenn damit Härten für die Nachbarn verbunden sein könnten.

Die Revision einer Nachbarin aus dem nordöstlichen Berlin wurde zurückgewiesen.

Urteil zu Wasserschäden im September

In einem weiteren Streit zwischen zwei Kölner Wohnungseigentümern will der BGH im September urteilen. Es geht darin um ein Haus, in dem mehrfach Wasserschäden aufgetreten sind, Grund waren offenbar schadhafte Rohre. Bislang zahlte die gemeinsame Gebäudeversicherung für den Schaden, der verbleibende Selbstbehalt wurde von der Hausverwaltung unter den Parteien aufgeteilt. Da es so oft Wasserschäden gab, übernimmt die Versicherung inzwischen aber nur noch etwa ein Viertel der Kosten und erhöhte den Selbstbehalt auf 7500 Euro.