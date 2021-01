Hoffnungen auf US-Konjunkturpaket Asiatische Börsen verzeichnen Spitzenwerte

Biden ist im Amt, das US-Konjunkturpaket in Sicht: Nach den Höchstmarken der Wall Street verzeichnen auch die Börsen in Asien ein Rekordhoch. Der Dax könnte höher starten – das liegt aber nicht nur am neuen Präsidenten.