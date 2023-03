In seiner am Dienstag veröffentlichten Biodiversitätsstudie geht es vor allem um Bienen. Demnach würde ein Wegfall der Bestäubung, die Bienen leisten, in Deutschland zu Verlusten beim Bruttoinlandsprodukt von mehr als drei Milliarden Euro jährlich führen. »Insekten, insbesondere Bienen, spielen für die Biodiversität eine Hauptrolle«, erklärte Allianz-Volkswirt Markus Zimmer.