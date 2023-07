In Deutschland gibt es heute viele alkoholfreie Biermarken, zum Beispiel »Beck's Blue«, »Bitburger 0,0«, »Flensburger Frei« und »Jever Fun«. In anderen Biernationen wie etwa Belgien und Tschechien findet man weit weniger Angebot. Eine längere Tradition hat dagegen die Schweiz, wo es schon früh das alkoholfreie »Ex-Bier« von Feldschlösschen gab und ab 1965 das von Hürlimann in Zürich entwickelte »Oro«, später bekannt als »Birell«.

Deutsches Bier auch alkoholfrei im Ausland gefragt

Der Chefredakteur des Barkulturmagazins »Mixology«, Nils Wrage, sagt über Deutschlands Liebe zum alkoholfreien Bier: »Im Zuge des steigenden internationalen Interesses an alkoholfreien Varianten ursprünglich alkoholhaltiger Produkte – also auch Wein und Spiritousen – erhält die Landschaft der alkoholfreien deutschen Biere auch in der englischsprachigen Fachpresse viel neue Aufmerksamkeit.«