»Viertel nach Acht« »Bild«-Talkshow steht offenbar vor dem Aus

Trennung von weiteren Mitarbeitern

Ein »Bild«-Sprecher will das Ende der Talkshow nicht bestätigen, das Format sei derzeit »regulär« in der Sommerpause. Man nutze die Zeit dafür, die Bewegtbildstrategie »grundlegend weiterzuentwickeln«, um neue Zielgruppen und größere Reichweite zu gewinnen. Eine genauere Programmvorschau werde man »wie alle Sender« sukzessive ab Mitte Juni bekanntgeben. Moderatorin Nena Brockhaus verabschiedete sich am 31. Mai in die Sommerpause: »Wir sehen uns bald wieder«. Intern heißt es jedoch, das Ende des TV-Formats sei besiegelt, niemand rechne mit einer Rückkehr.