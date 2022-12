Corona-Kurswechsel Chinesen erhalten Biontech-Booster in Hongkong

China besteht bisher für seine Bürger auf seinen eigenen Totimpfstoff und hat den moderneren Biontech-Impfstoff zuletzt nur für Deutsche in China zugelassen . Eine erste Lieferung war in der vergangenen Woche in der deutschen Botschaft in Peking angekommen.

Heftige Infektionswelle

Das Land sieht sich nach der plötzlichen Abkehr von seiner restriktiven Null-Covid-Politik mit einer heftigen Infektionswelle konfrontiert. Die eigenen chinesischen Impfstoffe sind bei der Omikron-Variante offenbar weitgehend wirkungslos, sodass sich die Menschen anstecken, als wären sie ungeimpft.