Angesichts der zurückgehenden Erlöse mit dem Corona-Vakzin will Biontech nun die Entwicklung von anderen Therapien vorantreiben. Neben Coronaimpfstoffen setzt Biontech unter anderem auf die Erforschung von Ansätzen in der Immuntherapie auf Basis des Botenmoleküls mRNA bei der Bekämpfung von Infektions- und Autoimmunkrankheiten sowie Krebs. Für künftige Onkologie-Produkte möchten die Mainzer in diesem und im kommenden Jahr eine Vertriebsorganisation in den USA, der EU und anderen »ausgewählten Regionen« aufbauen.