Der Sandalenhersteller Birkenstock will einem Medienbericht zufolge in dieser Woche Pläne für sein Börsendebüt bekannt geben. Dies solle per Anmeldung bei der US-Börsenaufsicht SEC geschehen, berichtet das »Handelsblatt« am Sonntagabend unter Berufung auf Finanzkreise. Der erste Handelstag an der New Yorker Börse (NYSE) sei für die Woche ab am 9. Oktober geplant.