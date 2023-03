Im Streitfall eines Mehrfamilienhauses in München waren sämtliche Kästen einer Briefkastenanlage mit dem Hinweis »Bitte keine Werbung einwerfen« gekennzeichnet. Ein Wohnungseigentümer fand allerdings Werbeflyer eines Umzugsunternehmens in einen Spalt an der Anlage geklemmt und ärgerte sich. Daher klagte er gegen das Umzugsunternehmen auf Unterlassung.

Mit seinem inzwischen rechtskräftigen Urteil gab das Amtsgericht München dem statt. Der Kläger habe die Werbung zwar nicht im Briefkasten gehabt, er sei aber in seinem Mitbesitz an der Briefkastenanlage und am Eingangsbereich des Hauses rechtswidrig gestört worden. Es bestehe auch eine Wiederholungsgefahr.