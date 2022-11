Puma hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, das Unternehmen tausche zum Jahresende seinen Vorstandschef aus. Gulden trete nach neun Jahren an der Spitze ab, ihm folge Arne Freundt, bisher schon Mitglied im Vorstand. Nun teilt Puma mit, Freundt werde mit sofortiger Wirkung Puma-CEO.

Der frühere Fußballprofi Gulden galt an der Spitze von Puma als Erfolgsgarant. In seiner Zeit im Vorstand hat er den Abstand zum deutschen Branchenprimus Adidas verringern können und den Aufstieg von Puma in den Börsenindex Dax ermöglicht. In der vergangenen Woche hatte bereits das »manager magazin« über Guldens Wechsel berichtet.